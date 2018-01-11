На суде генералов бывшего МНБ обвиняемые дали показания

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана– генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания по эпизоду Агаисы Махмудова дали обвиняемые Натик Алыев и Физули Алиев.

Затем прошли слушания по закрытому эпизоду.

На процессе адвокат обвиняемого Субахира Гурбанова Адиль Исмаилов возбудил ходатайство. Он потребовал доставить в суд дополнительных свидетелей.

Для обсуждения ходатайства гособвинитель попросил у суда время. Ходатайство будет обсуждено на очередном заседании.

На данный момент объявлен перерыв.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, генерал Теймур Гулиев, генерал Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.