На суде генералов бывшего МНБ обвиняемые дали показания

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве свидетеля по эпизоду Агаисы Махмудова показания дал обвиняемый Натик Алыев.

Он заявил, что отвергает обвинения.

Затем был допрошен другой обвиняемый Физули Алиев. В своей речи он сказал, что отвергает обвинения по эпизоду Дашкесана. По его словам, в это время он не принимал участие в операции.

На процессе объявлен перерыв.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, генерал Теймур Гулиев, генерал Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анара Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.