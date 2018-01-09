На суде генералов бывшего МНБ допрошены обвиняемые - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На судебном заседании затем по эпизоду агентуры были допрошены бывшие сотрудники МНБ и сотрудники СГБ.

Как сообщает Report, очередное заседание суда назначено на 11 января.

***13:08

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана– генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, проходящем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, по эпизодам были допрошены обвиняемые.

В настоящее время судебный процесс продолжается.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, генерал Теймур Гулиев, генерал Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.