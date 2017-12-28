На суде генералов бывшего МНБ дал показания обвиняемый

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, проходящем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, обвиняемый Натик Алыев был допрошен по нескольким эпизодам.

Он опроверг все обвинения, сказал, что не виновен.

В настоящее время на суде объявлен перерыв. После перерыва будет допрошен потерпевший, бизнесмен Агаиса Махмудов.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, генерал Теймур Гулиев, генерал Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.