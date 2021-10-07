На суде генерала расформированного МНБ выступил потерпевший

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперуполномоченного Надира Назирова.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова сначала были рассмотрены ходатайства.

Потерпевший Рахиб Агаев предъявил Н.Ширинову и Э.Абдуллаеву гражданский иск на сумму 150 тыс. манатов. Адвокат потерпевшего Вугара Агаева предъявил в суд гражданский иск на сумму 1 млн 162 тыс. 400 манатов. Оба заявления были приняты к производству.

Адвокаты обвиняемых попросили провести рассмотрение дела за закрытыми дверями во избежание разглашения государственной тайны или секретной информации. Ходатайство было отклонено, судьи и прокурор посчитали, что дело не связано с государственной тайной.

После прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому Низами Ширинов и остальные обвиняемые, злоупотребив должностными полномочиями, присвоили путем шантажа у потерпевших крупную сумму денег.

Обвиняемые взяли у Дильшада Асланова 80 тыс. долларов за поступление в Академию МНБ, у полковника запаса Национальной армии, потерпевшего Мирзали Юсифова – 315 тыс. долларов, у потерпевшего Вугара Агаева – имущество на сумму 1 млн 857 тыс. манатов, у потерпевшего Эмина Аббасова – 200 тыс. манатов и 50 тыс. долларов, у потерпевшего Рахиба Агаева – 150 тыс. долларов.

Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Эльджан Абдуллаев, Эльман Таиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 УК АР.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу была обеспечена компенсация части причиненного материального ущерба, по решению суда наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

В отношении Н.Ширинова избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении остальных трех - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Потерпевший Рахиб Агаев сообщил суду, что в 1992-2003 гг. работал водителем в различных воинских частях, а после был семейным водителем генерал-лейтенанта запаса Яшара Айдемирова: "Я не встречался лично с Низами Шириновым, Эльманом Таировым и Надиром Назировым, но встречался с Эльджаном Абдуллаевым. В 2012 году меня вызвали в Главное управление военной контрразведки и сообщили, что я некогда продал поддельный военный билет солдату. Майор Рухлан Джафаров завел меня в кабинет к Эльджану Абдуллаеву, который показал мне кипу бумаг и сказал, что там данные о моих преступных действиях. Меня шантажировали и говорили, что арестуют как изменника родины.

Затем мы прошли в кабинет к Рухлану, там он написал на бумаге цифру 150 000 и сказал, что я должен заплатить эту сумму. Я поставил в известность генерала Яшара Айдемирова, он обещал разобраться, но через некоторое время посоветовал мне заплатить нужную сумму. Помощь генерала заключалась в том, что он дал мне 10 тыс. манатов и помог взять в долг еще 40 тыс. манатов у одного знакомого. 100 тыс. долларов я передал Рухлану, но они требовали остальную сумму. Я попросил помощи у Яшар муаллима.

Через несколько дней он встретился с Эльджаном Абдуллаевым и Рухланом Джафаровым в ресторане "Булаг". Я стоял у дверей и не слышал о чем они говорят. Выйдя из ресторана, Яшар Айдемиров сказал, что деньги нужно отдать. Спустя некоторое время мне позвонили и пригрозили, что если не отдам оставшуюся часть денег, мне и Яшару Айдемирову не поздоровится. Я кое-как собрал 27 тыс. долларов и отдал Рухлану Джафарову, через неделю отдал еще 22 400, а потом еще 600 долларов. На каждую встречу с Рухланом я ходил с диктофоном, у меня имеются все записи".

Потерпевший сообщил, что в этот же период из его дома была совершена кража золотых украшений: "Я сообщил о краже в полицию. До сих пор ограбление не раскрыто. Кроме того, меня каждый день преследовала машина с темными пленками. Естественно, все это меня пугало, и я был вынужден отдать требуемую сумму".

Судебный процесс продолжится 14 октября.