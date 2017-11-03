На суде генерала бывшего МНБ показания дал экс-начальник отдела - ДОПОЛНЕНО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, выступивший на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева потерпевший С. Гурбанов заявил, что имеется запись разговора с Р. Сафаровым и Гейдаром Исламовым: "Я распространю эту запись в СМИ".

В ответ судья отметил, что указанную запись следует представить в суд.

С. Гурбанов сказал, что не намерен делать этого и не представит запись в суд.

Потерпевший Матлаб Мустафаев возбудил несколько ходатайств.

Он потребовал допросить на суде бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, бывших сотрудников министерства Мовлана Шихалиева, Тахсина Агаева, председателя Госкомитета по вопросам имущества Керема Гасанова и пр.

Ходатайство не было удовлетворено.

Очередное судебное заседание назначено на 13 ноября.

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Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева по эпизоду потерпевшего Сахиба Гурбанова в качестве свидетеля показания дал экс-начальник Бинагадинского районного отдела бывшего МНБ Рафиг Сафаров.

Он заявил, что не знаком с потерпевшим С. Гурбановым и не видел его во время ареста. Затем, отвечая на вопросы, свидетель сказал, что пострадавший С. Гурбанов был задержан и доставлен в Бинагадинский районный отдел бывшего МНБ: "Работавший замначальника Главного медицинского управления МНБ Вугар Махмудов сообщил нам о ввозе в Азербайджан контрабандного товара. И мы на основе этого задержали указанное лицо".

Затем свидетель Р. Сафаров назвал потерпевшего С. Гурбанова "мошенником": "Я не знаю этого человека".

А С. Гурбанов заявил: "Докажи, что я "мошенник". А когда получал деньги, я был хорошим?".

Р. Сафаров заявил, что деньги взял Гейдар Рустамов: "Требуй деньги с него. Ты не отдавал мне денег".

Судебное заседание продолжается.

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.