На суде экс-заместителя генпрокурора выступил потерпевший

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мамедвели Джафарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

М.Джафаров не признал вину по предъявленному обвинению.

После дал показания потерпевший Рашад Юсифов. Он сказал, что его отец Рахман Юсифов был арестован в 2013 году и приговорен к 5 годам заключения решением Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Потерпевший сказал, что обвиняемый вернул ему по частям 61 тыс. манатов из 150 тыс. манатов.

Р.Юсифов отметил, что имеет претензии к обвиняемому и требует возмещения ущерба.

Очередное заседание суда назначено на 8 февраля.

Отметим, что согласно обвинительному акту, злоупотребив доверием потерпевшего Рашада Юсифова, член Коллегии адвокатов М.Джафаров совершил в его отношении мошенничество на крупную сумму.

Обещав помочь с освобождением отца Рашада Юсифова Рахмана Юсифова, М.Джафаров взял у него 150 000 манатов, но не сдержал данного обещания.

В отношении М.Джафарова, задержанного на основе жалобы потерпевшего в правоохранительные органы, выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

Во время следствия в его отношении не было принято решения об аресте.

Отметим, что на данный момент М.Джафаров работает в адвокатском бюро №13 города Баку. Согласно подписанному в свое время покойным президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем распоряжению от 4 августа 1992 года, он был назначен заместителем генпрокурора и некоторое время проработал на указанной должности.