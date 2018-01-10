На суде экс-сотрудника Muğanbank был допрошен полицейский: Я отдал ему 150 тысяч долларов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу кредитного специалиста Насиминского филиала ОАО Muğanbank Новруза Велиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был допрошен потерпевший Кянан Нагиев.

В своих показаниях он отметил, что является сотрудником Главного управления государственной дорожной полиции. Потерпевший отметил, что познакомился с обвиняемым через друзей. К.Нагиев отметил, что дал обвиняемому Н.Велиеву сумму, в целом, в размере 150 тысяч долларов: "Лишь малая часть этих денег была возвращена".

Обвиняемый подтвердил слова потерпевшего, но отметил, что передал ему 15 тыс. долларов в течение 4 месяцев: "В целом я вернул около 60 тысяч долларов вместе с процентами".

Затем потерпевший К.Нагиев заявил, что Н.Велиев в целом вернул ему 50 тысяч долларов: "Но не все эти деньги предназначались мне одному".

Очередное заседание суда назначено на 19 января.