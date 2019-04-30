​На суде экс-депутата дала показания народная артистка Азербайджана

Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Хабиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова показания дала показания народная артистка Гюльяз Мамедова.

Было объявлено, что депутат Джаваншир Фейзиев перевел на имя Г.Мамедовой 1/3 часть приобретенного Г.Абдуллаевым объекта.

Г.Мамедова сказала, что знакома с Дж.Фейзиевым и по его просьбе перевела объект на свое имя: "Но я не знаю местоположение этого объекта".

Отметим, что по официальной информации, согласно уголовному делу, возбужденному 14 февраля 2018 года в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД на основе обращений разных граждан, Бабаев Намик Исмихан оглу, управлявший по поручению Г.Абдуллаева предприятием ОАО "Araz İnşaat", войдя в преступный сговор с другими лицами, сдавал в аренду различным компаниям принадлежащие Обществу объекты, и при этом сообщал другим акционерам неверную информацию о том, что прибыль в размере 1 миллион 374 тысячи манатов уходила на различные расходы, в том числе коммунальные. Таким образом, им были присвоены дивиденды в размере 13 373 маната. Следствием были установлены факты мошенничества с нанесением крупного материального ущерба пострадавшим лицам.

Некоторые из обвиняемых - сотрудники ГПС. По этой причине уголовное дело направлено в Бакинский военный суд.

По делу проходят 28 потерпевших.

Напомним, что в отношении обвиняемых по делу З.Абдуллаевой, Х.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Кязымова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.