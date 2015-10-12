В суде допросили мужчину, ведущего финансовые дела племянника Исфендияра Ахундова

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по делу обвиняющегося в мошенничестве Араза Эйвазова 1984 г.р.

Как сообщает Report, судья Азад Меджидов принял решение о доставке в суд для допроса Самеда Аббасова, ведущего финансовые дела упомянутого в деле Эльдениза Ахундова.

Очередное судебное заседание назначено на 14 октября.

Напомним, что Э.Ахундов является племянником руководителя компании "Шарур-Иншаат" Исфендияра Ахундова. Он заявляет, что отдал А.Эйвазову 2 млн. 770 тыс. долларов.

Отметим, что это произошло в 2012 году. По данному вопросу в течение года было проведено предварительное расследование. Дело один раз было отослано судом.

А.Эйвазов обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.