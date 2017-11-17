На суде бывшего сотрудника Межбанка дал показания экс-заведующий филиалом

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинскому суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиненного в присвоении сотрудника ОАО "Международный банк Азербайджана" Алисултана Мамедова и других сотрудников банка - Рамина Самандарова, Кифаят Самедовой, Хаджалы Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой в качестве свидетеля был выслушан Сахибпаша Алиаббасов.

Он сообщил, что в тот период работал заведующим Шамахинским филиалом ОАО "Международный банк Азербайджана". Он сообщил, что в период его руководства филиалом кредиты выдавались на законных основаниях: "На следствиях по проблемным кредитам я несколько раз давал показания. У меня не было информации о выделении кредитов на имена отдельно взятых лиц и присвоении денег".

С.Алиаббасов отметил, что ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

На суде выступили лица, на имя которых был кредит до трех тысяч манатов.

В отношении лиц, признанных в суде свидетелями, но проигнорировавших явку в суд, было принято решение о принудительной доставке.

После обвиняемый А.Мамедов заявил, что в настоящее время не имеет возможности вернуть оставшуюся часть денег для возмещения нанесенного ущерба.

Отметим, что бывший директор Шамахинского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" А.Мамедов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК.

В отношении обвиняемых не избрана мера пресечения в виде ареста.