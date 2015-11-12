​На суде по делу бывшего полицейского заменили гособвинителя

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное судебное заседание по делу бывшего сотрудника Главного государственного управления дорожной полиции Фариза Азаева, его брата Фаика Азаева, Вусала Бабаева и Соны Керимовой.

Как сообщает Report, проходящий под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой процесс был отложен в связи с заменой гособвинителя.

Подготовительное судебное заседание назначено на 18 ноября.

Отметим, что Фарид Азаев и группа лиц обвиняются в похищении в три часа ночи 22 декабря 2014 года Севиндж Мамедовой и Шафаг Бейдуллаевой и совершении против них насильственных действий сексуального характера.

В отношении Фарида Азаева и его брата Фаика Азаева выдвинуто обвинение по ст. 144.2.1 (похищение в отношении двух и более лиц), 144.2.3 (похищение человека группой лиц) и 150.2.1 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК.

Решением Сабаильского районного суда от 16 января 2015 года в отношении Фариза Азаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Фаик Азаев же будет передан под контроль полиции.