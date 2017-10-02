Суд бывшего генерала МНБ отложен на неопределенный срок - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева после перерыва прошел закрыто для прессы.

На процессе объявлено изучение нескольких документов.

Суд отложен на неопределенный срок.

***12:36

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева начался этап изучения документов.

В настоящее время в уголовном деле изучаются документы пол эпизоду потерпевших.

После был объявлен перерыв в процессе.

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.