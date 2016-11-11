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    На суде бывшего директора филиала Zaminbank двое свидетелей дали показания

    Очередное судебное заседание назначено на 18 ноября

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего директора филиала ОАО Zaminbank Мушфига Байрамова и других лиц.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в качестве свидетелей были допрошены Адиль Джафаров и Алибала Гулиев.

    В своих показаниях они сказали, что не брали кредит в ОАО Zaminbank. Они подтвердили показания, данные на следствии.

    Очередное судебное заседание назначено на 18 ноября.

    Отметим, что М.Байрамов, занимавший должность директора филиала ОАО Zaminbank, обвиняется в присвоении 41 300 манатов, вложенных в качестве депозита в банк от имени отдельных лиц, путем фальсификации документов.

    Он обвиняется по ст. 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (с причинением значительного ущерба) и 179.3.2 (совершенные в крупном размере) УК.

    Кроме М.Байрамова, в отношении 6-ти лиц не была избрана мера пресечения в виде ареста.  

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