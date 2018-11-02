На суде были допрошены проходившие лечение в Наркологическом центре лица

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделом Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в качестве потерпевшего лица показания дал Эльчин Асадов.

По его словам, во время пожара погиб его брат Эльхан Асадов.

О случившемся он узнал в соцсети: "Потом позвонили из морга и сообщили о смерти брата".

Затем были допрошены другие потерпевшие - сестра погибшего при пожаре Тарлана Гарибова Халида Бахышова и проходившие лечение в Наркологическом центре Заур Муртузаев, Вугар Керимов и Рамиль Алмамедли.

Очередное заседание суда назначено на 6 ноября.

Отметим, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар, в результате которого погибли люди.

Напомним, что с учетом проблем в состоянии здоровья заведующего отделом Азада Алекперова, уголовное дело в его отношении было передано в отдельное производство. Позже он скончался.