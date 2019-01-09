На суде брата гаджи Ибрагима Нехрамли дали показания потерпевшие

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении брата экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и бизнесмена гаджи Ибрагима Нехремли – Сахиба Ибрагимова.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступила потерпевшая Самайя Бабаева.

Она заявила, что не знает С.Ибрагимова, в 2013 году приобрела квартиру у Эльданиза Джафарова за 141 тыс манатов: "Мы при вызове на следствие узнали, что квартиру купили и другие люди".

Прокурор, задавая вопросы потерпевшей, уточнил, что проданная С.Бабаевой квартира была продана еще трем людям.

Потерпевшая сказала, что не осведомлена об этом, не имеет никаких претензий и требований.

После была опрошена другая потерпевшая Гюльбаджи Гусейнова. Она сказала, что отдала С.Ибрагимову дом дворовой системы в обмен на 8 квартир: "Об этом мы поговорили с Сахиб муэллимом, квартиры нам показал Мазахир Джафаров. Потом возникли проблемы, мы стали жалобщиками. После этого наш урон был выплачен, жалоб не имеем".

Потерпевшая Медина Багирова сообщила в показаниях, что в 2015 году приобрела у Мазахира Джафарова квартиру в Хатаинском районе за 74 тыс манатов. Потерпевшая, узнавшая в ходе следствия о перепродаже квартиры другим людям, сообщила, что в настоящее время они проживают в той квартире.

Очередное заседание суда назначено на 16 января.

Отметим, что С.Ибрагимову инкриминируются статьи 178.3.2 и 308. Решением суда С.Ибрагимов был арестован, после в отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что ранее в прессе также издавались жалобные письма об обмане граждан строительной компанией С.Ибрагимова.

По уголовному делу проходит 52 потерпевших. В целом им нанесен ущерб на сумму в 2 млн манатов.

По информации, С.Ибрагимов возместил потерпевшим часть ущерба.