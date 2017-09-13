На суде по делу близкого человека "Лоту Гули" дал показания сотрудник полиции

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Махаббета Намазова, который приходится кумом известному в криминальном мире как "Лоту Гули" Надиру Салифову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой дали показания сотрудники министерства внутренних дел Сархан Камалов и Кенам Мамедханлы.

С. Камалов сообщил, что в марте прошлого года в Насиминское районное управление полиции на территории Насиминского района поступила информация: "В информации сообщалось, что данный человек занимается продажей наркотиков. Мы провели операцию и задержали его. Во время обыска при нем были обнаружены телефон марки iPhone и более 200 г наркотических веществ. Это было запротоколировано. После мы обыскали машину, были изъяты оружие и 16 патронов. В машине также были обнаружены 300 г наркотических веществ. Тогда присутствовали адвокат и понятые. Кроме нашей группы, в розыске участвовали сотрудники Насиминского районного управления полиции. В отношении него не было никакого давления или пыток".

Обвиняемый М. Намазов обвинил полицейского в даче ложных показаний.

После выступил К. Мамедханлы, повторив слова предыдущего полицейского. Обвиняемый выразил протест, обвинив полицейского во лжи. К. Мамедханлы ответил, что рассказывает то, свидетелем чего был.

Процесс продолжится 20 сентября.

Согласно обвинительному акту, М. Намазов 23 ноября 2016 года был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции. Из автомобиля под его управлением были изъяты пистолет Макарова и большое количество наркотических средств.

После был произведен обыск в доме М. Намазова в селе Садыхлы Агстафинского района. В доме были обнаружены патроны в большом количестве.

Он был обвинен по статьям 228.2.2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неоднократно) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, в крупном размере).

Напомним, что "Лоту Гули" отбывает наказание в исправительном учреждении №8.