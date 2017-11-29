На суде близкого человека "Лоту Гули" адвокаты выступили с 4 ходатайствами

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Махаббета Намазова, который приходится кумом известному в криминальном мире как "Лоту Гули" Надиру Салифову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой М. Намазов ответил на вопросы своего адвоката Тараны Алиевой.

После адвокаты обвиняемого выступили с 4 ходатайствами. Ходатайства будут рассмотрены на следующем заседании. Процесс продолжится 6 декабря.

Согласно обвинительному акту, М. Намазов 23 ноября 2016 года был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции. Из автомобиля под его управлением были изъяты пистолет Макарова и большое количество наркотических средств.

После был произведен обыск в доме М. Намазова в селе Садыхлы Агстафинского района. В доме были обнаружены патроны в большом количестве.

Он был обвинен по статьям 228.2.2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, неоднократно) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, в крупном размере).

Напомним, что в прошлом месяце "Лоту Гули" был отпущен на свободу из исправительного учреждения №8.