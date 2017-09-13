На суде по делу бизнесмена и сотрудников охранной службы "Рияд" зачитан обвинительный акт

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бизнесмена Азадхана Ханмамедова и сотрудников охранной службы "Рияд", обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Алиева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Дача показаний обвиняемыми отложена до очередного заседания.

Процесс продолжится 19 сентября.

Отметим, что 8 июля этого года между несколькими сотрудниками охранной службы "Рияд" и работниками расположенного по адресу Бинагадинский район, улиица Мир Джалала 1В магазина Safastore произошла драка. В результате сотрудники охранной службы избили работников магазина.

Было установлено, что владелец Азадхан Ханмамедов продал названный магазин предыдущему владельцу за 1,5 млн манатов, однако документы не были составлены. Предыдущий владелец потребовал до возвращения денег освободить магазин и сдать его обратно.

По информации министерства внутренних дел, по факту в следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) и 221.2.2 (связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка).