На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в пл

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Затем на заседании были допрошены потерпевшие.

11.13

В административном здании Ясамальского районного суда продолжается судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает сотрудник Report, ожидается, что на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева прокурор огласит обвинительный акт и обвиняемые дадут показания.

В ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, незаконно действующего в Нагорно-Карабахском регионе, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

Так, расследованием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртичович Мкртчян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживавшегося около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, а также, выполняя функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 г. в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвиком Мкртчяном в различное время были избиты и подвергнуты пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелен из автомата военнослужащий одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их. Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 г., и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Хосровян Алеша Арамаисович подвергал пыткам солдат одной из воинских частей Министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 гг., которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивая и держа их голодными, тем самым причиняя физические и психические страдания.

Хосровян Алеша Арамаисович был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки провести разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения членами незаконных вооруженных формирований армянского сепаратистского режима в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики гражданами Республики Армения Мкртчяном Людвиком Мкртичовичем и Хосровяном Алёшей Арамаисовичем военных преступлений против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и по другим фактам.

По причине установления обоснованных подозрений в совершении Людвиком Мкртчяном и Алешей Хосровяном преступлений, указанных в статьях 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса, им предъявлены обвинения по указанным статьям и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

20.05.2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.