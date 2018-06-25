На суде арестованного СГБ мужчины судья дал самоотвод

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Чингиза Мурадова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических веществ.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

После один из судей коллегии Эльдар Исмайлов дал себе самоотвод. Он сообщил, что одним из членов следственной группы, рассматривавшей дело в Службе госбезопасности, является его сын.

По этой причине судья дал самоотвод.

Суд принял самоотвод. В дальнейшем судебное разбирательство будет продолжаться без судьи Эльдара Исмайлова.

Очередное заседание суда состоится 27 июня.

Отметим, что Ч.Мурадов обвиняется во ввозе в Азербайджан из-за границы незаконных наркотических веществ. Он был задержан сотрудниками СГБ, решением суда в отношении него была избрана мера пресечения – арест.