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На суде арестованного главы ИВ будет допрошена его заместитель

На суде арестованного главы ИВ будет допрошена его заместитель Установлены обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью
Происшествия
17 февраля 2021 г. 11:01
На суде арестованного главы ИВ будет допрошена его заместитель

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям проведен судебный процесс по уголовному делу арестованных экс-главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова.

Как сообщил Report адвокат Камандар Насибов, выступивший на суде в качестве гособвинения прокурор зачитал обвинительный акт.

Обвиняемые частично признали вину по предъявленным обвинениям.

После начался допрос свидетелей. На заседании показания дал 21 свидетель, проходящий по делу.

По словам К.Насибова, большинство свидетелей сообщили, что давали взятку непосредственно заместителю главы ИВ Агстафинского района Лале Эйюбовой.

“На очередном заседании в качестве свидетеля по делу будет допрошена Лала Эйюбова", - сказал адвокат.
Судья Мухаммед Багиров назначил очередной процесс на 16 февраля.

Согласно распространенной СГБ информации, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями.

Были установлены обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Низамеддином Гулиевым через замглавы ИВ Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других местных государственных органов.

Установлены обоснованные подозрения в получении Низамеддином Гулиевым взятки через своего заместителя Рамиза Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Наряду с этим, были установлены обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.

В ходе осмотра служебных комнат Н. Гулиева и его заместителя Р. Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства.

Задержанным были предъявлены обвинения в злоупотребления должностными полномочиями, получении взятки в крупном размере, присвоении.

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Версия на азербайджанском языке Həbs edilən icra başçısının məhkəməsində qadın müavini də dindiriləcək

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