На суд брата гаджи Ибрагима Нехрамли потерпевших доставят принудительно

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении брата экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и бизнесмена гаджи Ибрагима Нехремли – Сахиба Ибрагимова.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступил потерпевший Исмаил Джафаров.

Он сказал, что не знаком с обвиняемым, в 2011 году приобрел квартиру у компании "Sahil-D", которая, как оказалось впоследствии, была продана еще двум людям.

Обвиняемый С.Ибрагимов также сказал, что не знает потерпевшего.

Другой потерпевший Эльданиз Джафаров сказал, что купленную у компании "Sahil - D" квартиру впоследствии продал родственнику друга, который впоследствии заявил, что эта квартира продана еще двум людям.

Потерпевший сказал, что не знает С.Ибрагимова и не имеет жалоб или претензий к нему.

Судья отметил, что другие потерпевшие в суд не явились. Суд вынес в отношении них решение о принудительной явке.

Очередное заседание суда назначено на 26 декабря

Отметим, что С.Ибрагимову инкриминируются статьи 178.3.2 и 308.

По уголовному делу проходит 52 потерпевших. В целом им нанесен ущерб на сумму 2 млн манатов.

По информации, С.Ибрагимов возместил потерпевшим часть ущерба.