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На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов

На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов.
Происшествия
18 декабря 2024 г. 14:49
На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов

На строительство моста через Самур-Абшеронский канал выделено 9 млн 960 тыс. манатов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, для строительства нового шестипролетного моста длиной 100 метров над железнодорожной линией и Самур-Абшеронским каналом на улице Магомеда Асадова, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9 960 000,0 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Samur–Abşeron kanalı üzərində körpünün tikintisinə 10 milyon manata yaxın pul ayırıb

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