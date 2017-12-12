На станции метро "Насими" молодой человек упал на рельсы

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На станции метро "Насими" ЗАО "Бакинский Метрополитен" 30-летний мужчина упал на рельсы.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью бакинского метрополитена Насими Пашаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня в районе 12:15. Так, на станции метро "Насими" Октай Назим оглу Пашаев 1987 г.р. упал на рельсы: "Вышедший из поезда, курсирующего по маршруту Ази Асланов-Дарнагюль, пассажир упал на пути другой линии на станции. В то время на станции поезда не было. К счастью, пассажир не получил никаких травм. Направлявшийся на работу Октай Пашаев отметил, что потерял равновесие из-за головокружения".