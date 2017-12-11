На станции метро "Ичеришехер" 17-летний юноша упал на рельсы

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На станции "Ичеришехер" ЗАО "Бакинский метрополитен" 17-летний юноша упал на рельсы.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром в 08.41 при въезде на станцию поезда, курсирующего по маршруту №1 на линии "Ази Асланов" – "Ичеришехер".

Н. Пашаев отметил, что Нуриев Ниджат Интигам оглу 2000 г.р. споткнулся и упал на рельсы: "Он не получил никаких травм, потому что машинист сумел вовремя затормозить состав".