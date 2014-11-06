​На стадионе имени Тофика Бахрамова произошел несчастный случай

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, в результате обвала 11-х ворот стадиона на болельщиков один человек пострадал.

Самир Мирзаев, 1995 года рождения, срочно доставлен в Городскую клиническую больницу № 1.

Отметим, что сегодня в рамках группового этапа Лиги Европы Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" на Республиканском стадионе принимает коллектив украинского "Днепра".