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На совершившего автонаезд на полицейского в Тертере заведено уголовное дело

На совершившего автонаезд на полицейского в Тертере заведено уголовное дело Следствие по уголовному делу продолжается
Происшествия
4 мая 2021 г. 11:34
На совершившего автонаезд на полицейского в Тертере заведено уголовное дело
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30 апреля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Гарадаглы Тертерского района в отношении сотрудника Тертерского районного отдела полиции было применено насилие.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

Расследование установило, что Мансим Асланов при попытке незаконно миновать комендантский пост на территории села Гарадаглы не подчинился законному требованию несшего службу на посту сотрудника полиции Шахрияра Исаева и наехал на автомобиле марки "Волга ГАЗ-31029" на сотрудника полиции, сбив его и нанеся травмы неустановленной степени тяжести.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə postda avtomobili polisin üzərinə sürən şəxsə cinayət işi açılıb

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