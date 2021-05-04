На совершившего автонаезд на полицейского в Тертере заведено уголовное дело

Следствие по уголовному делу продолжается

30 апреля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Гарадаглы Тертерского района в отношении сотрудника Тертерского районного отдела полиции было применено насилие.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

Расследование установило, что Мансим Асланов при попытке незаконно миновать комендантский пост на территории села Гарадаглы не подчинился законному требованию несшего службу на посту сотрудника полиции Шахрияра Исаева и наехал на автомобиле марки "Волга ГАЗ-31029" на сотрудника полиции, сбив его и нанеся травмы неустановленной степени тяжести.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Следствие по уголовному делу продолжается.