На Солнце произошла серия мощных вспышек

Ученые зафиксировали девять мощных вспышек на Солнце 23 августа.

Ученые зафиксировали девять мощных вспышек на Солнце 23 августа.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным института, первую вспышку класса M продолжительностью 14 минут зафиксировали в 06:41 (07:41 по бакинскому - ред.), а последнюю в 00:12 часов мск. В промежутке между ними ученые зарегистрировали еще семь вспышек.

Отмечается, что уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей.

Также в течение дня было зарегистрировано еще семь вспышек класса М - М1.0, М1.2, М3.4 и по две вспышки М1.1 и М1.7.

В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.