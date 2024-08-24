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На Солнце произошла серия мощных вспышек

На Солнце произошла серия мощных вспышек Ученые зафиксировали девять мощных вспышек на Солнце 23 августа.
Происшествия
24 августа 2024 г. 06:26
На Солнце произошла серия мощных вспышек

Ученые зафиксировали девять мощных вспышек на Солнце 23 августа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным института, первую вспышку класса M продолжительностью 14 минут зафиксировали в 06:41 (07:41 по бакинскому - ред.), а последнюю в 00:12 часов мск. В промежутке между ними ученые зарегистрировали еще семь вспышек.

Отмечается, что уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей.

Также в течение дня было зарегистрировано еще семь вспышек класса М - М1.0, М1.2, М3.4 и по две вспышки М1.1 и М1.7.

В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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