На службу в органы полиции приняты еще 30 участников Отечественной войны

На службу в органы полиции приняты еще 30 участников Отечественной войны и один член семьи шехида.

На службу в органы полиции приняты еще 30 участников Отечественной войны и один член семьи шехида.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей поступить на службу в составе рядового и младшего начальственного состава в городских и районных органах полиции.

Министр по отдельности поинтересовался внешним видом, физической подготовкой, уровнем общих знаний и мировоззрением каждого претендента.

В соответствии с объявлением о строевом смотре, опубликованном в СМИ, в том числе на официальном сайте МВД и в социальных сетях, 211 молодых человека были допущены к очередному этапу отборочного тура, 30 из которых - участники Отечественной войны.