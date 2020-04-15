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На следующей неделе в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию новые лаборатории

​На следующей неделе в Азербайджане откроются новые лаборатории

"Лаборатория в Шеки будет сдана в эксплуатацию к концу этой недели, на следующей неделе откроется лаборатория в Сумгайыте".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что исследуется вопрос на основе какого генотипа вирус распространяется в стране: "В настоящее время специалисты занимаются этим исследованием".

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