На Шри-Ланке обезвредили взрывное устройство рядом с аэропортом

Вблизи международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал News 1st.

По словам представителя ВВС капитана Гихана Сеневиратне, взрывное устройство было обнаружено после сообщений о подозрительном предмете на дороге недалеко от аэропорта. Сотрудники ВВС обезвредили бомбу контролируемым взрывом.

В связи с этим к аэропорту были направлены дополнительные силы безопасности.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.