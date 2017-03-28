На шоссе Маштага-Забрат произошла дорожная авария, водитель скрылся с места ДТП - ВИДЕО

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы на шоссе Маштага-Забрат произошла дорожная авария.

Как сообщает Report, неизвестная машина ударила сзади автомобиль Hyundai Accent с госномером 90-LR-191.

В результате Hyundai Accent скатился в овраг на обочине дороги.

По словам очевидцев, когда Hyundai двигался в направлении Забрата, белый кроссовер выехал на скорости с перекрестка и сбил машину.

Совершивший аварию водитель скрылся с места происшествия.

Хотя водитель автомобиля “Hyundai” не получил серьезные ранения, он находится в шоковом состоянии, машина получила серьезные повреждения.