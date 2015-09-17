​На шоссе Баку-Сумгайыт прошли рейды против водителей, занимающихся незаконной пассажироперевозкой - ВИДЕО

Сумгайыт. 17 сентября. REPORT.AZ/ После произошедшего 17 сентября тяжелого дорожно-транспортного происшествия на шоссе Баку-Сумгайыт Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) министерства транспорта и Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) начали рейды на этой дороге.

Как сообщил принимающий участие в рейдах сотрудник Report, рейды проведены против водителей автобусов и микроавтобусов, занимающихся незаконной пассажироперевозкой вне маршрутных линий, не имеющих лицензий и соответствующих документов. В ходе рейдов оштрафованы около 10 водителей, автобусы и микроавтобусы отправлены на штрафную площадку.

В ходе рейдов возник конфликт между сотрудниками ГСАТ и ГУГДП и водителями, которые, нарушив правила, отказывались подчиняться и представить документы. Эти водители были задержаны и доставлены в полицейское отделение сотрудниками пост-патрульной службы министерства внутренних дел (МВД).

Как сообщил Report старший консультант регионального территориального управления №8 ГСАТ министерства транспорта Вугар Нуриев, министерство не несет никакой ответственности за ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт. По его словам, совершивший ДТП микроавтобус не имеет отношения к министерству транспорта: "Совершивший ДТП микроавтобус занимался незаконной пассажироперевозкой. Я призываю жителей Сумгайыта не садиться в такие микроавтобусы, потому что они не имеют лицензий и документов, разрешающих перевозку пассажиров. В итоге происходят подобные происшествия, люди погибают, получают ранения".