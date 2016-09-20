На шоссе Баку-Губа подростка сбила машина - ФОТО

20 сентября, 2016 15:18

Сиязань. 20 сентября. REPORT.AZ/ На шоссе Баку-Губа, на территории села Гилязи Сиязанского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает корреспондент северного бюро Report, Абдуллаев Габиль Гамид оглу на автомобиле с государственными номерными знаками 90-CX-147 сбил Абдуллаева Эльмина Хиджран оглы 2000 года рождения. Подросток госпитализирован в реанимационное отделение Сиязанского регионального диагностического центра. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Со слов врачей, раненого в больницу привез водитель. Ему поставлен диагноз черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, раны лица и головы. Состояние раненого средней тяжести. По факту ведется расследование.