 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На шоссе Баку-Губа подростка сбила машина - ФОТО

    Он госпитализирован в реанимационное отделение Сиязанского регионального диагностического центра

    Сиязань. 20 сентября. REPORT.AZ/ На шоссе Баку-Губа, на территории села Гилязи Сиязанского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает корреспондент северного бюро Report, Абдуллаев Габиль Гамид оглу на автомобиле с государственными номерными знаками 90-CX-147 сбил Абдуллаева Эльмина Хиджран оглы 2000 года рождения.

    Подросток госпитализирован в реанимационное отделение Сиязанского регионального диагностического центра. На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

    Со слов врачей, раненого в больницу привез водитель.

    Ему поставлен диагноз черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, раны лица и головы. Состояние раненого средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi