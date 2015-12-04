На шоссе Баку-Газах Opel столкнулся с автомобилем марки "Камаз", есть раненые

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На 65-м км шоссе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль марки Opel и грузовой автомобиль марки "Камаз".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии оба автомобиля были деформированы. На место происшествия были привлечены сотрудники службы спасения особого риска МЧС, которые освободили зажатых в легковом автомобиле пассажиров и передали их соответствующим органам, а также предприняли необходимые меры безопасности на территории. Операция завершилась в 06:18.