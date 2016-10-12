Пожар на шекинском рынке потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром на территории ОАО "Шекинский рынок".

Как сообщили Report в министерстве, на базаре общей площадью в 2 га сгорели воспламеняемые конструкции 90 контейнеров и 20 прилавков по продаже одежды вместе со всем товаром общей площадью 1200 кв. м. Удалось пресечь распространение огня на остальную часть рынка.

Пожар был потушен.

***09:08

На шекинском рынке начался пожар.

Как сообщает Report, в результате сгорела часть торгового центра.

К тушению пожара привлечены пожарные машины Гахского и Шекинского района.

Сообщается, что пожар пока продолжается.