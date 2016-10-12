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    Пожар на шекинском рынке потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    К тушению пожара привлечены пожарные машины Гахского и Шекинского района

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром на территории ОАО "Шекинский рынок".

    Как сообщили Report в министерстве, на базаре общей площадью в 2 га сгорели воспламеняемые конструкции 90 контейнеров и 20 прилавков по продаже одежды вместе со всем товаром общей площадью 1200 кв. м. Удалось пресечь распространение огня на остальную часть рынка.

    Пожар был потушен.

    ***09:08

    На шекинском рынке начался пожар.

    Как сообщает Report, в результате сгорела часть торгового центра.

    К тушению пожара привлечены пожарные машины Гахского и Шекинского района.

    Сообщается, что пожар пока продолжается. 

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