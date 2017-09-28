На севере Каспия задержан гражданин Азербайджана за браконьерство

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Трое браконьеров задержаны в северной части Каспийского моря, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Двигаясь на маломерном судне (байде) с мощным мотором, они не подчинились требованию сотрудников подразделения береговой охраны об остановке и были задержаны после непродолжительного преследования.

Двое из них, оказавшиеся гражданами Дагестана, арестованы на двое суток, а еще один, гражданин Азербайджана, проведет под арестом трое суток.