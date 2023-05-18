На севере Италии 11 человек погибли из-за ливней и наводнения

Число жертв наводнения, вызванного продолжительными интенсивными дождями на севере Италии, достигло 11. Спасатели обнаружили тела двух человек в районе Равенны

Число жертв наводнения, вызванного продолжительными интенсивными дождями на севере Италии, достигло 11. Спасатели обнаружили тела двух человек в районе Равенны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Repubblica.

Ранее сообщалось о девяти погибших. По данным издания, от удара стихии пострадали более 40 населенных пунктов, перекрыто 250 дорог. Несколько человек числятся пропавшими без вести, почти 30 тыс. были эвакуированы. Прервано автомобильное движение по местным трассам, а также региональное железнодорожное сообщение на многочисленных отрезках путей. Почти 30 тыс. жителей области остались без электричества.

В Эмилии-Романье продолжает действовать последний (красный) уровень погодной опасности. Дожди, приведшие к разливу рек, сходу селей и затоплению десятков городов, не прекращаются на обширной территории области с понедельника.