На сальянском участке Куры четвертый день ищут 67-летнего утопленника

Водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС) Азербайджана продолжает поиски Гусейна Исрафил оглу Сулейманова (1957 г.р.), который предположительно утонул на

Водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС) Азербайджана продолжает поиски Гусейна Исрафил оглу Сулейманова (1957 г.р.), который предположительно утонул на участке реки Кура в поселке Бабаджанлы Сальянского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение дня спасатели МЧС провели поисково-спасательные мероприятия по направлениям, где предположительно утонул гражданин.

Общественности будет представлена дополнительная информация.