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На сальянском участке Куры четвертый день ищут 67-летнего утопленника

На сальянском участке Куры четвертый день ищут 67-летнего утопленника Водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС) Азербайджана продолжает поиски Гусейна Исрафил оглу Сулейманова (1957 г.р.), который предположительно утонул на
Происшествия
8 марта 2024 г. 18:44
На сальянском участке Куры четвертый день ищут 67-летнего утопленника

Водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям(МЧС) Азербайджана продолжает поиски Гусейна Исрафил оглу Сулейманова (1957 г.р.), который предположительно утонул на участке реки Кура в поселке Бабаджанлы Сальянского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение дня спасатели МЧС провели поисково-спасательные мероприятия по направлениям, где предположительно утонул гражданин.

Общественности будет представлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Kürdə batan 67 yaşlı kişinin axtarışları dörd gündür davam edir

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