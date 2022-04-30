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На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар
Происшествия
30 апреля 2022 г. 10:15
На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам губернатора Валерия Лимаренко на данный момент пожар удалось потушить.

Его причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2.

При этом отмечается, что пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет.

Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока.

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