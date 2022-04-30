На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Утром 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам губернатора Валерия Лимаренко на данный момент пожар удалось потушить.

Его причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2.

При этом отмечается, что пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет.

Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока.