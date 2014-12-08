На рынке в Масаллы сгорели 16 магазинов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе Азербайджана произошел сильный пожар. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Масаллы сгорели 450 кв. метров рынка общей площадью 5000 кв. метров. Был нанесен ущерб 16 магазинам. Усилиями пожарников предотвращено распространение пламени на расположенные рядом магазины. Пожарным удалось ликвидировать пожар сегодня в 08:03.