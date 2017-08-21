Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На рынке в Маштаге племянник избил своего дядю.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, на рынке в поселке Маштага Сервер Самандар оглу Сафаров 1952 г.р. выразил недовольство неучастием племянника в траурной церемонии дяди. Молодой человек не принял замечание и избил его. С. Сафаров с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По факту в правоохранительных органах ведется расследование.