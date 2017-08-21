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    На рынке в Маштаге племянник избил своего дядю

    Племянник не принял замечание дяди

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На рынке в Маштаге племянник избил своего дядю.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, на рынке в поселке Маштага Сервер Самандар оглу Сафаров 1952 г.р. выразил недовольство неучастием племянника в траурной церемонии дяди. Молодой человек не принял замечание и избил его. С. Сафаров с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

    По факту в правоохранительных органах ведется расследование.

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