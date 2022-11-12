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В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности

В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности 10:55
Происшествия
12 ноября 2022 г. 12:05
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности

В торговом центре в Баку при повторной проверке выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности, вновь составлен протокол с требованием их устранить.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, проверки в торговом центре "Вугар-2", расположенном на улице Дж.Нахчыванского, 64 в Низаминском районе столицы (так называемый "базар 8 километра") проводились два раза, в апреле и октябре этого года. Однако, несмотря на требование устранить обнаруженные недочеты в сфере пожарной безопасности, это не было сделано.

В числе нарушений - отсутствие бассейна с водой и внутренних пожарных водопроводных кранов, несоответствие электроснабжения и электроустановок объекта требованиям правил, наличие не отвечающих стандартам электронагревателей, несоответствие стандартам путей эвакуации и пр.

"С учетом вышеуказанного в отношении ответственного за пожарную безопасность торгового центра Хасратова Хасрата Танзил оглу был составлен очередной протокол, владельцу объекта направлено требование об устранении недочетов", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı “8-ci km bazarı”nda ciddi pozuntular aşkarlanıb

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