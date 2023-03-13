На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
13. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";
14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
15. Бадамдарское шоссе, наблюдается затор в направлении центра.