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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Происшествия
13 марта 2023 г. 08:30
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

13. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

15. Бадамдарское шоссе, наблюдается затор в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində tıxac müşahidə olunur

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