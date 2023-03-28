На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".