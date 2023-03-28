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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Происшествия
28 марта 2023 г. 08:37
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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