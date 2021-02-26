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На ряде улиц и проспектов Баку ограничено движение автомобилей

На ряде улиц и проспектов Баку ограничено движение автомобилей На всех пересекающихся улицах и проспектах ограничено движение автомобилей
Происшествия
26 февраля 2021 г. 10:27
На ряде улиц и проспектов Баку ограничено движение автомобилей

"Сегодня, 26 февраля, отмечается памятная дата - День памяти жертв Ходжалинского геноцида. С целью обеспечения безопасности посетителей, направляющихся в настоящее время к памятнику "Крик матери" на проспекте Ходжалы, на всех пересекающихся улицах и проспектах ограничено движение автомобилей".

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, ограничено движение автомобилей и изменено направление движения от улицы Юсифа Сафарова в направлении проспекта Ходжалы, от 10-го заводского круга, проспекта Бабека, улицы Наджафгулу Рафиева, проспекта Нобеля, а также улиц Мехти Мехтизаде и Сабита Оруджова.

"Движение к памятнику "Крик матери" для почитания памяти жертв Ходжалинского геноцида организовано с улицы Наджафгулу Рафиева. Пешеходы движутся в этом направлении группами по 5 человек с использованием защитных масок и с соблюдением дистанции. После посещения памятника посетители проходят в сторону станции метро "Хатаи" на проспекте Ходжалы, где вправо от улицы Натига Алиева движение организовано в любом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Bəzi küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub

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