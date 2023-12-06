На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Улица Узеира Гаджибейли;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.