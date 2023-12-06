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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Происшествия
6 декабря 2023 г. 08:42
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Улица Узеира Гаджибейли;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur - SİYAHI

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