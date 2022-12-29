На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы

08:33 На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы.

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Дорожные заторы наблюдаются на следующих дорогах:

1. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении улицы "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении улицы "20 Января";

4. Тбилисский проспект, м/ст "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Рашида Бехбудова, в направлении Центрального банка.