О нас

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы 08:33 На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы.
Происшествия
29 декабря 2022 г. 09:19
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Дорожные заторы наблюдаются на следующих дорогах:

1. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении улицы "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении улицы "20 Января";

4. Тбилисский проспект, м/ст "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Рашида Бехбудова, в направлении Центрального банка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

Другие новости из категории

46-летняя жительница Гаджигабула скончалась от угарного газа
46-летняя жительница Гаджигабула скончалась от угарного газа
28 декабря 2022 г. 22:50
Должностные лица Государственной налоговой службы арестованы за взяточничество
Должностные лица Государственной налоговой службы арестованы за взяточничество
28 декабря 2022 г. 19:24
Экс-глава Baku Steel Company приговорен к 14 годам лишения свободы
Экс-глава Baku Steel Company приговорен к 14 годам лишения свободы
28 декабря 2022 г. 16:20
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконных вырубок деревьев
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконных вырубок деревьев
28 декабря 2022 г. 15:09
Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться
Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться
28 декабря 2022 г. 12:56
В Баку автослесарь погиб в результате несчастного случая
В Баку автослесарь погиб в результате несчастного случая
28 декабря 2022 г. 11:44
В Балакене обнаружены боеприпасы
ФотоВ Балакене обнаружены боеприпасы
28 декабря 2022 г. 10:20
В Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство
ФотоВ Баку в очередной раз предотвращено незаконное строительство
28 декабря 2022 г. 10:18
В Баку 35-летний мужчина пострадал при наезде автомобиля
В Баку 35-летний мужчина пострадал при наезде автомобиля
28 декабря 2022 г. 07:14
В Баку автомобиль сбил 20-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 20-летнего пешехода
28 декабря 2022 г. 06:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi