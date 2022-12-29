На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются дорожные заторы.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Дорожные заторы наблюдаются на следующих дорогах:
1. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении улицы "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;
3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении улицы "20 Января";
4. Тбилисский проспект, м/ст "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Рашида Бехбудова, в направлении Центрального банка.